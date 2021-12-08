Девушка возмущена решением руководства и не видит в своих танцах ничего аморального.

В России учительница онлайн-гимназии потеряла работу из-за откровенных танцев в нижнем белье. 23-летняя девушка сняла видео, на котором она демонстрирует фигуру, и опубликовала его на своей странице в Instagram. Ролик "лайкали" ученики.

Одна из школьниц показала видео с танцующей учительницей своей маме, она сочла ролик слишком развратным и пожаловалась на девушку директору онлайн-гимназии, передает kp.ru.

Учительница работала в гимназии, она преподавала детям русский язык и литературу. Ученики любили девушку, она быстро нашла с ними общий язык. Но хобби учительницы оказалось несовместимым с ее работой.

Девушка занимается Pole Dance и недавно сняла откровенное видео, на котором она показала все свои умения и фигуру в нижнем белье. Ролик учительница опубликовала в Instagram, где его и заметили ученики.

Читайте такжеВ российской школе разгорелся скандал из-за учителя, "заставлявшего" детей молиться Аллаху (видео)Родители детей были возмущены танцами учительницы. Скандал быстро дошел до директора онлайн-гимназии. Учительницу вызвали на разговор, ей сказали, что она уволена из-за провокационного контента и аморального поведения.

Девушка несогласна с решением руководства. Она хочет судиться с директором, так как не видит оснований для своего увольнения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на линейке в российской школе полуголая учительница исполнила перед детьми танец живота. Некоторым родителям такое выступление понравилось, но в управлении образования инициировали проверку.

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Автор: Виолетта Орлова