Дорн признался, что любит свободу и не хочет зависеть от политики.

Украинский певец Иван Дорн, активно гастролирующий в РФ, признался, что не контактировал с российскими спецслужбами.

Об этом идет речь в его интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Ни разу. Вообще. Если бы это случилось, я бы прекратил выступать на территории России. Потому что я люблю свободу, я хочу свободно выражать и транслировать свою музыку. И я не хочу зависеть от политических аспектов", - сказал Дорн.

По его словам, он не намерен сотрудничать со спецслужбами нигде.

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"Есть моя личная позиция, мое отношение к моей стране, ко всем остальным странам, к моей миссии. И если кто-то начнет влиять на это, то я прекращаю просто деятельность сразу", - добавил он.

Дорн признался, что несмотря на гастроли на территории страны-агрессора, остается украинским артистом.

"Я артист. Для меня музыка - жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает", - говорит певец.

Ранее Дорн представил на Каннском кинофестивале российский фильм, в котором сыграл главную роль.

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Автор: Виолетта Орлова