Девушка оправдала свой поступок тем, что хомяк "сильно болел".

В Санкт-Петербурге 21-летняя студентка расчленила хомяка и опубликовала снимки в своем Telegram-канале.

Об этом сообщает Znak.com.

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Как сообщается, кроме фото убитого хомяка, девушка выкладывала фотографии своих порезов и шрамов под псевдонимом "Инкогнида".

"Да, я убила хомяка в порыве эмоций, но он и так сильно болел, я рыдала ночами… Вы понимаете, мне тоже было страшно", - приводит слова девушки издание.

По словам девушки, теперь ею заинтересовалась прокуратура.

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Автор: УНИАН