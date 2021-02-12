В Санкт-Петербурге студента расчленила хомяка / фото ua.depositphotos.com
В Санкт-Петербурге 21-летняя студентка расчленила хомяка и опубликовала снимки в своем Telegram-канале.
Об этом сообщает Znak.com.
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Как сообщается, кроме фото убитого хомяка, девушка выкладывала фотографии своих порезов и шрамов под псевдонимом "Инкогнида".
"Да, я убила хомяка в порыве эмоций, но он и так сильно болел, я рыдала ночами… Вы понимаете, мне тоже было страшно", - приводит слова девушки издание.
По словам девушки, теперь ею заинтересовалась прокуратура.
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