Женщина несколько месяцев находилась в стрессе после увольнения с руководящей должности.

В российском Ярославле мать в порыве гнева придушила дочь-первоклассницу, когда делала с ней домашнее задание. Осознав, что совершила непоправимое, женщина приняла решение покончить с собой и повесилась. Но оказалось, что ребенок выжил.

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Очнувшись, девочка позвонила папе и сообщила, что у нее болит горло, а мамы нигде нет.

«Отец вызвал мастера, чтобы вскрыть дверь, запертую изнутри. Жену мужчина нашел повешенной на балконе, а на теле дочки было множество ссадин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина уже несколько месяцев находилась в стрессе после увольнения с руководящей должности из-за серьезных ошибок, которые принесли финансовые проблемы как ей, так и компании.

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Автор: Катерина Шварц