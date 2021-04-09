В российском Ярославле мать в порыве гнева придушила дочь-первоклассницу, когда делала с ней домашнее задание. Осознав, что совершила непоправимое, женщина приняла решение покончить с собой и повесилась. Но оказалось, что ребенок выжил.
Читайте такжеНе умеет ходить, отзывается на "кис-кис": в России обнаружили "девочку-кошку" (видео)Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.
Очнувшись, девочка позвонила папе и сообщила, что у нее болит горло, а мамы нигде нет.
«Отец вызвал мастера, чтобы вскрыть дверь, запертую изнутри. Жену мужчина нашел повешенной на балконе, а на теле дочки было множество ссадин», – говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина уже несколько месяцев находилась в стрессе после увольнения с руководящей должности из-за серьезных ошибок, которые принесли финансовые проблемы как ей, так и компании.
Вас также могут заинтересовать новости
- Россиянин на следующий день после освобождения из колонии похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю школьницу
- 14-летняя россиянка забеременела от отчима – мать узнала и умерла от инсульта
- В Москве обнаружили тело 14-летней школьницы со следами укусов
- Насиловали и собирали донаты: трое мужчин устроили россиянке треш-стрим (фото)
- Россиянка связывала дочь, чтобы не мешала ей выпивать с новым мужем (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram