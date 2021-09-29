Женщина считает птицу перевоплощением своего покойного родственника, поэтому кормила ее красной рыбой.

Пожилая россиянка объявила "войну" зоозащитникам города Кемерово, решившим спасти синицу, которую женщина считает перевоплощением своего покойного родственника.

Об этом сообщает "Сибдепо".

В местном Центре помощи диким и экзотическим животным утверждают, что птицу им передала сама пенсионерка, предупредив, что с ее питимоцем надо обращаться очень бережно, поскольку это реинкарнация близкого ей человека.

Читайте такжеРоссиянка испугалась инопланетян и разобрала квартиру на кирпичиСиница выглядела плохо - наполовину облезла и очень плохо себя чувствовала. Это связывают с неправильным питанием животного, которого кемеровчанка кормила творогом со сметаной, сыром и красной рыбой.

Животное передали на содержание волонтеру, которая отказалась пускать домой прежнюю "владелицу" птицы.

Вдобавок к этому, женщина узнала, что птицу кормят тараканами, которые входят в обычный рацион синиц. После этого старушка начала регулярно обзванивать сотрудников, а также руководство ветеринарной клиники.

Ранее УНИАН сообщал о найденной в Непале черепахе с золотистым панцирем, которую приняли за реинкарнацию бога Вишну.

Автор: Станислав Кожемякин