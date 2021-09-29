Пожилая россиянка объявила "войну" зоозащитникам города Кемерово, решившим спасти синицу, которую женщина считает перевоплощением своего покойного родственника.
Об этом сообщает "Сибдепо".
В местном Центре помощи диким и экзотическим животным утверждают, что птицу им передала сама пенсионерка, предупредив, что с ее питимоцем надо обращаться очень бережно, поскольку это реинкарнация близкого ей человека.
Читайте такжеРоссиянка испугалась инопланетян и разобрала квартиру на кирпичиСиница выглядела плохо - наполовину облезла и очень плохо себя чувствовала. Это связывают с неправильным питанием животного, которого кемеровчанка кормила творогом со сметаной, сыром и красной рыбой.
Животное передали на содержание волонтеру, которая отказалась пускать домой прежнюю "владелицу" птицы.
Вдобавок к этому, женщина узнала, что птицу кормят тараканами, которые входят в обычный рацион синиц. После этого старушка начала регулярно обзванивать сотрудников, а также руководство ветеринарной клиники.
Ранее УНИАН сообщал о найденной в Непале черепахе с золотистым панцирем, которую приняли за реинкарнацию бога Вишну.