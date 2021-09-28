Женщина сравнила в Viber российский закон о "неуважении к власти" и нацистский – о "неуважении к фюреру".

Жительница Красноярского края (Россия) в сети сравнила российского президента Владимира Путина и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Об этом говорится в решении Партизанского райсуда Красноярского края.

Женщина разместила в группе в Viber несколько картинок с "неприемлемыми обществу сравнительными образами".

Среди них было, например, изображение, которое сравнивает закон о "неуважении к власти" в России и закон о "нелюбви к фюреру". На еще одной картинке были изображены Путин и Гитлер с надписью "ученик превзошел своего учителя".

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Однако суд признал ее виновной в "неуважении к власти" и назначил 30 тысяч рублей штрафа, предусмотренного этой статьей.

Как писал УНИАН, российская партия ЛДПР, лидером которой является одиозный Владимир Жириновский, выдвинула на выборы в Орловской области неонациста Антона Раевского.

А губернатор Российской Республики Коми Владимир Уйба и глава гордумы Рязани Юлия Рокотянская поздравили граждан по случаю 22 июня - годовщины вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз 1941 года.

Кроме того, у руководителя Управления Росреестра в Курганской области Олега Молчанова во время обыска нашли запрещенную книгу фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

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Автор: Виолетта Орлова