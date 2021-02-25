У руководителя управления Росреестра в Курганской области Олега Молчанова во время обыска нашли запрещенную книгу фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Об этом сообщает URA.RU.
По словам собеседника издания, у чиновника хранилась автобиографическая книга Mein Kampf («Моя борьба»), которая в России признана экстремистской.
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«Наличие дома запрещенной литературы - юридически не является нарушением, но фактически это будет озвучено в суде - это характеризующий личность материал», - пояснил источник.
Молчанов был задержан 29 января по подозрению в присвоении денежных средств. По данным следствия, с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2019 года он присвоил не менее 520 тысяч рублей, которые были предназначены для выплаты премий.
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