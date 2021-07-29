Российская партия ЛДПР, лидером которой является одиозный Владимир Жириновский, выдвинула на выборы в Орловской области неонациста Антона Раевского.
Об этом сообщил украинский блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале.
Он подчеркивает, что Раевский открыто называет себя сторонником идей Гитлера и с гордостью набил на себе его портрет вместе со свастикой, о чем свидетельствуют выставленные фотографии.
"Но только не перепутайте. Фашизм в Украине, конечно же. А в России - это такой антифашизм", - прокомментировал Казанский.
Также он напомнил, что Раевский воевал на Донбассе на стороне террористов, а теперь решил заниматься политикой в России.