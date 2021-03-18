В России 39-летняя жительница Красноярска Анна Винокурова вызвала грузчиков, чтобы они помогли ей перевезти холодильник с трупом 27-летнего сожителя внутри.
Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.
Читайте такжеВ России "охотник на ведьм" забил прохожего молотком (фото)Отмечается, что женщина убила парня во время гулянки в ночь на 8 марта, тело расчленила и разложила по полочкам в холодильнике.
«Спустя неделю ей в голову пришла гениальная идея позвонить в службу грузового такси и попросить крепеньких ребят увезти «коробочку с сюрпризом». Крепенькие ребята приехали, потащили... Уже в пути они обнаружили, что из холодильника течет кровь. Поинтересовались у хозяйки, что там внутри и почему как-то тяжеловато. Она во всем призналась», – говорится в сообщении.
Грузчики вызвали полицейских и передали им женщину Возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что Винокурова сидела в колонии за сбыт наркотиков. Ее освободили условно-досрочно в октябре 2020 года. А убитого неоднократно судили за кражи и угоны. Он также освободился по УДО.
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