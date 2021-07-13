В Иркутске неадекватный 34-летний россиянин Роман Терентьев более двух часов продержал трехлетнего сына за перилами балкона на 13-м этаже, угрожая его сбросить.
Как сообщает местный Telegram-канал "Двач/Ньюсач", когда Терентьев наконец-то передал ребенка спасателям, он попросил купить ему бутылку водки:
"Психолог передала это сотрудникам, те пошли покупать бутылку".
Сообщается, что накануне жена Романа Терентьева позвонила в полицию и рассказала, что муж забрал ее ребенка из садика и заявил ей, что она больше никогда не увидит сына, а последние минуты их жизни он будет снимать и присылать ей.
Читайте такжеРоссийская порнозвезда бросилась с 22-го этажа: в руке погибшей нашли странную монетуПо предварительным данным, супруги недавно начали разводиться, и именно это могло послужить причиной произошедшего.
На данный момент россиянин задержан.
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