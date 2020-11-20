Мужчина получил ожоги 90% тела и через несколько часов скончался в больнице.

В Иркутске неизвестные заживо сожгли бездомного мужчину в подъезде.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как сообщается, инцидент произошел в одной из новостроек города. Там неизвестные подожгли 63-летнего бездомного, который находился в подъезде.

В результате ЧП мужчина получил ожоги 90% тела и скончался в больнице.

Причина произошедшего неизвестна. Полиция еще не нашла виновников случившегося.

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Автор: Екатерина Лиманская