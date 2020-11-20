Пострадавший скончался в больнице / фото depositphotos.com
В Иркутске неизвестные заживо сожгли бездомного мужчину в подъезде.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Как сообщается, инцидент произошел в одной из новостроек города. Там неизвестные подожгли 63-летнего бездомного, который находился в подъезде.
В результате ЧП мужчина получил ожоги 90% тела и скончался в больнице.
Причина произошедшего неизвестна. Полиция еще не нашла виновников случившегося.
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