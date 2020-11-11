Во Всеволожске вблизи Петербурга 52-летний россиянин Сергей Шпак с особой жестокостью расправился со своей женой, которая решила уйти от него. Он дважды выстрелил ей в лицо из травматического пистолета, а затем несколько раз ударил топором по голове.
Читайте такжеВ России беременная проститутка выбросилась из окна "на спор" (фото)Как сообщает Telegram-канал Mash, сделал он это в ее маникюрном салоне в торговом центре «Лидер» на улице Магистральной.
«Знакомые семьи Шпаков говорят, недавно она объявила Сергею, что уходит от него. Тот не смог это принять и сильно переживал. Три дня назад его задержали – он отрезал Елене косу ножом, требовал вернуться. Но отпустили», – отмечается в сообщении.
Также сообщается, что подозреваемый уже задержан.
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