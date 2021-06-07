В Москве поздно вечером, 6 июня, россиянин залез на территорию посольства США на Новинском бульваре, чтобы остановить «вселенский заговор».
Как пишет Telegram-канал LifeShot, З3-летний москвич при задержании заявил:
«Зреет вселенский заговор, хочу найти на территории посольства христиан, которые дадут мне деньги».
По информации mskagency, мужчину отвезли в психиатрическую больницу.
Читайте такжеВ России полиция сняла ролик с несчастным участковым в лесу: в сети смеются (видео)«Сотрудники службы безопасности посольства задержали мужчину, который перелез через забор на территорию американского представительства. Гражданин вел себя неадекватно, на вопросы отвечал сумбурно. В частности, он пояснил, что зреет вселенский заговор, и он хотел найти на территории посольства христиан, которые дадут ему деньги», – говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости
- Школьников-призеров всероссийской олимпиады наградили майонезом (фото)
- Россиянин попросил полицию сделать аборт соседке, которая его "дико обманула" (документ)
- В Москве произошла массовая драка со стрельбой при участии молодчиков с нацистской символикой (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram