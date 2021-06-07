Москвича отправили в психбольницу.

В Москве поздно вечером, 6 июня, россиянин залез на территорию посольства США на Новинском бульваре, чтобы остановить «вселенский заговор».

Как пишет Telegram-канал LifeShot, З3-летний москвич при задержании заявил:

«Зреет вселенский заговор, хочу найти на территории посольства христиан, которые дадут мне деньги».

По информации mskagency, мужчину отвезли в психиатрическую больницу.

Читайте такжеВ России полиция сняла ролик с несчастным участковым в лесу: в сети смеются (видео)«Сотрудники службы безопасности посольства задержали мужчину, который перелез через забор на территорию американского представительства. Гражданин вел себя неадекватно, на вопросы отвечал сумбурно. В частности, он пояснил, что зреет вселенский заговор, и он хотел найти на территории посольства христиан, которые дадут ему деньги», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц