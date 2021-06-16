По некоторой информации, женщине удалось потушить себя и добежать до соседей, чтобы попросить о помощи.

В России 64-летний житель Новосибирской области избил свою 57-летнюю жену, после чего облил себя и ее бензином и поджег.

Как пишут vesti.ru, инцидент произошел 15 июня. Между супругами возник конфликт на почве ревности. Россиянин избил сожительницу палкой и кирпичом по голове и телу, после чего поджег.

Сообщается, что женщине удалось потушить себя и добежать до соседей, чтобы попросить о помощи.

На данный момент и подозреваемый, и потерпевшая находятся в ожоговом отделении с ожогами различной степени.

Читайте также70-летний россиянин с поражением легких закурил в палате и спровоцировал пожар: пациентов выносили на рукахПо факту произошедшего возбуждено уголовное производство.

По информации сайта «Вести Новосибирск», нападение произошло в поселке Пушной.

Якобы сначала россиянин избил жену, затем выволок ее в огород, облил и поджег. Женщину госпитализировали в больницу с ожогами 95% тела.

При этом Точная причина поступка мужчины неизвестна. Предположительно, он применил к жене насилие из-за ревности. 15 июня его задержала полиция.

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Автор: Катерина Шварц