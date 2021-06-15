Дети рассказывали матери об издевательствах, но она не верила.

В российском Омске мать съехалась с насильником-рецидивистом, и он надругался над тремя ее детьми.

Об этом пишет Telegram-канал Lifeshot.

Сообщается, что воспитательница детского сада познакомилась с 40-летним Андреем на юбилее мужа в 2018 году, тот был его коллегой. Прямо во время празднования у супруга оторвался тромб. Он умер. Позже у приятеля с вдовой завязался роман.

Новый возлюбленный признался, что его судили за мошенничество и махинации с деньгами, а вот про сроки за изнасилование и действия сексуального характера не упомянул

«Отчим-уголовник сначала поладил с детьми — водил их в аквапарк и на речку, а потом начал к ним приставать. Мужчина нигде не работал и часто оставался дома с двумя девочками и их братом», – говорится в сообщении.

Читайте также"Схватил и трогал за грудь": в России задержали педофила, который за день напал на двух девочекМладшая дочь, 10-летняя школьница рассказала полицейским, что на протяжении нескольких лет сожитель матери домогался её. Например, однажды он напоил девочку, когда дома никого не было, понёс на кровать и совершил с ней действия сексуального характера. А ее 15-летняя сестра призналась, что с ней отчим делал то же самое, но закрывшись в ванной, пока все спят. Их 18-летний брат также не отрицал, что «новый папа» регулярно приставал и к нему, заставляя заниматься плохими вещами.

Отчим угрожал, что если дети кому-то расскажут, он убьет их мать. Но те все равно неоднократно жаловались женщине. Вот только она не верила и закрывала глаза. В полицию обратился дядя.

Растлитель задержан, возбуждено три уголовных дела.

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Автор: Катерина Шварц