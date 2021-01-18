Потерпевшим девочкам на момент преступления было 8 и 9 лет.

В российском Омске к 14 годам колонии строгого режима приговорили россиянина, заразившего ВИЧ-инфекцией двух жен, родную дочь и падчерицу.

Читайте такжеВ России слесарь решил заказать проститутку и поплатился (фото)Об этом пишет местное издание СуперОмск со ссылкой на главу следственного отдела по Центральному округу Омска Следственного комитета России (СКР) Евгения Шелудкова.

Отмечается, что в 2019 году в больницу обратились две женщины, у которых был обнаружен ВИЧ, такой же диагноз поставили и их дочерям восьми и девяти лет. Выяснилось, что все четверо в разное время имели половые отношения с подозреваемым.

Мужчина сначала жил с женой и дочерью, а позже, расставшись с женщиной, стал встречаться с другой. Вскоре новая гражданская супруга узнала, что у нее ВИЧ, и посоветовала бывшей жене своего мужа провериться. Россиянка последовала совету и после положительного результата заставила сдать анализы и дочь. Выяснилось, что девочка заражена, поскольку мужчина, проживая у них дома, совершал с ней действия сексуального характера.

По указанным фактам возбудили уголовное дело, и вскоре россиянина задержали. Оказалось, что, проживая с гражданской женой, он принуждал к сексу и ее малолетнюю дочь. При этом в ходе расследования следователи выяснили, что злоумышленник знал о своем диагнозе с 2015 года, но скрывал его от обеих женщин.

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Автор: УНИАН