В российском Омске к 14 годам колонии строгого режима приговорили россиянина, заразившего ВИЧ-инфекцией двух жен, родную дочь и падчерицу.
Читайте такжеВ России слесарь решил заказать проститутку и поплатился (фото)Об этом пишет местное издание СуперОмск со ссылкой на главу следственного отдела по Центральному округу Омска Следственного комитета России (СКР) Евгения Шелудкова.
Отмечается, что в 2019 году в больницу обратились две женщины, у которых был обнаружен ВИЧ, такой же диагноз поставили и их дочерям восьми и девяти лет. Выяснилось, что все четверо в разное время имели половые отношения с подозреваемым.
Мужчина сначала жил с женой и дочерью, а позже, расставшись с женщиной, стал встречаться с другой. Вскоре новая гражданская супруга узнала, что у нее ВИЧ, и посоветовала бывшей жене своего мужа провериться. Россиянка последовала совету и после положительного результата заставила сдать анализы и дочь. Выяснилось, что девочка заражена, поскольку мужчина, проживая у них дома, совершал с ней действия сексуального характера.
По указанным фактам возбудили уголовное дело, и вскоре россиянина задержали. Оказалось, что, проживая с гражданской женой, он принуждал к сексу и ее малолетнюю дочь. При этом в ходе расследования следователи выяснили, что злоумышленник знал о своем диагнозе с 2015 года, но скрывал его от обеих женщин.
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