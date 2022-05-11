По словам очевидцев, на пляже были другие отдыхающие, которые никак не отреагировали на действия пожилой пары.

В российской Анапе на пляже 40 лет Победы пара россиян разрезала мертвого дельфина и жарила его на костре.

Как пишет "Говорит Москва", останки животного обнаружили на пляже. По сообщениям очевидцев, полиция задержала семейную пару. Правоохранители разбираются.

Очевидцы инцидента рассказали, что на пляже были другие отдыхающие, которые никак не отреагировали на действия пожилой пары. А когда их увели полицейские, разрезанный дельфин остался лежать на пляже.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", – сообщают росСМИ со ссылкой на источник в полиции.

В соцсетях в комментариях массово осуждаю действия стариков: "Ужас какой", "Капец.... Безголовые.... Что с людьми происходит?", "Скоро человека, если пожарят, не удивлюсь", "Нелюди", "Психически больные, их лечить надо, полная деградация", "Это все равно, что каннибализм".

Но есть и такие, кто их оправдывает: "У северных народов мясо с душком считается деликатесом", "Ну, это же бомжи и наркоманы, я так поняла. Что с них взять? Нашли мертвого дельфина и решили не пропадать же добру".

Ранее сообщалось, что в Черном море из-за российских оккупантов гибнут дельфины, их "ослепляют" вражеские гидролокаторы.

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