Рашисты дезориентируют и уничтожают дельфинов.

В Одесской области в Черном море погибают дельфины. Оккупанты дезориентируют и "ослепляют" их своими гидролокаторами.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель директора парка "Тузловские Лиманы" Иван Русев.

Доктор биологических наук написал, что своими действиями оккупанты дезориентируют и уничтожают дельфинов. На побережье все чаще можно найти мертвых морских млекопитающих. Однако определить масштабы катастрофы трудно, ведь из-за боевых действий обследовать все участки вдоль моря невозможно.

Кроме этого, мертвых дельфинов или быстро съедают хищники, или же их останки просто засыпает песком или снова забирает море.

"Но всем известно, что рашисты перекрыли судоходство в Черном море и заминировали часть его акватории. Они постоянно стреляют мощными снарядами из надводных и подводных лодок. Варвары также используют военные гидролокаторы и это негативно влияет на животных, дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судна рашистов, а это выводит из строя орган слуха дельфинов. Они перестают хорошо воспринимать эхо-сигналы", - добавил эколог.

Дельфинов "ослепляет" гидролокаторами. Они теряют ориентацию и начинают паниковать. В таких ситуациях дельфины могут выбрасываться на берег и погибать.

"И конечно, что в обычных условиях эти животные с помощью эхо-сигналов, которые отображаются, могут определить что находится впереди - берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха они могут этого не заметить. Таким образом, действия военно-морского флота варваров с применением гидролокаторов, сейчас, в военный период, влияющих на дельфинов и приводят их к стрессовой ситуации или к гибели", - сообщил Русев.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области из-за пестицидов погибли тысячи птиц и животных.

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