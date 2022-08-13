Обиженные работники пожаловались президенту РФ Владимиру Путину.

Сотрудники "Мосводоканала", которые приехали во временно оккупированное Счастье Луганской области, жалуются на невыплату зарплат. В связи с этим обиженные россияне обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Отмечается, что с отправленными в командировку "восстанавливать" Счастье рабочими забыли заключить трудовые договоры и не выплачивают деньги.

"Обращаемся к президенту Российской Федерации с помощью в решении проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление "Луганской народной республики", мы даже не подозревали, что можем быть обманутыми, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме", – зачитал обращение один из обиженных "восстановителей".

При этом он указал, что сейчас заключать с ними договор на нормальных условиях отказываются. По его словам, они "трудятся на благо людей".

Как ранее сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мариуполе начались "внутренние разборки" среди коллаборантов из-за коррупции. Коллаборанты делят деньги россиян, которые поступают в город, в частности, на гуманитарную помощь.

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