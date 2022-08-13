Захватчики около десяти раз пытались идти в разведку. Но наши военные открывали огонь по врагу и уничтожали его.

Российские оккупанты атакуют Бахмут со стороны Попасной, очередной бой вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ. Враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай Telegram.

"Трудно посчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу. 12 августа они попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но разведка боем завершилась очередным отступлением. Пытались продвинуться со стороны Попасной в направление Бахмута", - отметил Гайдай.

По его словам, около десяти раз захватчики бросались в разведку, впрочем, украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага, который продвигался по этим направлениям.

"В течение суток вблизи девяти населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары. За последнюю ночь ими выпущены три ракеты, четыре раза применена реактивная и ствольная артиллерия, дважды – минометы, еще два раза отражено танковые наступления врага", - сообщил Гайдай.

Ранее, как писал УНИАН, Гайдай сообщал, что для уничтожения Луганщины россиянам надо использовать много живой силы, поэтому в оккупированном регионе еще и проводят скрытую "мобилизацию", выманивая за харчи у пенсионеров информацию о мужчинах.

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