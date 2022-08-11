Во временно оккупированном Мариуполе начались "внутренние разборки" среди коллаборантов из-за коррупции.
Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.
"Коллаборанты делят деньги россиян, которые поступают в город. В частности, на гуманитарную помощь. Как результат - назревают бунты", - рассказал мэр города Вадим Бойченко.
Он отметил, что уже видно, что есть внутренние конфликты, а в городе даже звучали выстрелы. "Россияне говорят, что давали деньги на гуманитарную помощь. К коллаборантам уже есть вопрос - куда делись деньги? Возмущаются и жители. Им не выплачивают обещанную зарплату", - пояснил ситуацию мэр.
В горсовете напомнили, что в городе уже второй день работники водоканала отказываются выходить на работу, пока им не выплатят заработную плату.
"Фиксируется и хищение гуманитарной помощи. Вместо того, чтобы выдать 2500 продуктовых наборов, выдают - 2000. Искусственный "остаток" распродают в своих магазинах с высокой наценкой в 200-300%. Таким образом, коллаборанты обогащаются на трагедии жителей", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что в Мариуполе партизаны сожгли склад с награбленным оккупантами имуществом горожан.