Осенью в Аргентине появилися новый президент, который очень не любит Россию.

Не менее десяти россиян сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес без объяснения причин. Об этом сообщает российский паблик Baza.

"Снятия с рейсов Turkish Airlines начались с марта. Пассажиров из России не пускали на борт, ссылаясь на дополнительную проверку. По словам россиян, они ходили по разным отделам в аэропорту Стамбула, пытаясь понять, почему их сняли с рейса, но внятного ответа никто не получил — все сотрудники говорили разные причины", – сообщает паблик.

Как рассказала "Базе" одна из пассажирок, они с мужем долго готовились к поездке и на руках имели все необходимые документы, но улететь не смогли. По словам женщины, они отвечали всем условиям и требованиям, которые заявила авиакомпания, однако на посадке, увидев российский паспорт, паре просто сказали: "Вы не летите".

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Российское "паломничество" в Аргентину

Как писал УНИАН, с началом полномасштабной войны в Украине и введением всевозможных санкций против России и россиян на Западе, значительно вырос поток граждан РФ, едущих в Аргентину. Россиянки едут туда рожать детей, чтобы те автоматом получили местное гражданство, а это в свою очередь даст родителям право и самим претендовать на аргентинский паспорт. С ним путешествовать по миру значительно проще, чем с паспортом РФ.

Еще в начале прошлого года аргентинские власти начали бороться с этим нашествием россиян, а уже осенью в Аргентине избрали нового президента, который очень негативно настроен по отношению к России.

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