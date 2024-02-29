Его должны провести уже в этом году.

Президент Аргентины Хавьер Милей хочет провести саммит латиноамериканских стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией.

В интервью британской газете Financial Times он сообщил, что определяет приоритетными альянсы со "странами, которые защищают свободу", включая Соединенные Штаты Америки и Израиль, который он посетил в феврале, а также Украину.

Милей заявил, что планирует провести "саммит латиноамериканской поддержки" Украины уже в этом году - он не стал раскрывать детали. Журналисты отмечают, что его позиция резко отличается от позиций президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Видео дня

Что известно о Хавьере Милее:

53-летний Милей, которого характеризуют как правого популиста и правого либертарианца, известный аргентинский политик и экономист,

В ноябре он одержал победу во втором туре президентских выборов. На его инаугурацию приехал украинский президент Владимир Зеленский, во время встречи он пригласил страну присоединиться к обсуждению Формулы мира.

В конце 203 года Аргентина официально отказалась от членства в межгосударственном альянсе БРИКС, заявив о новом курсе внешней политики.

Вас также могут заинтересовать новости: