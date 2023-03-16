Рядом с боеприпасами горит топливо в баках.

На территории управления ФСБ в Ростове-на-Дону случился пожар. Местные СМИ пишут о детонации склада с боеприпасами.

Очевидцы утверждают, что перед задымлением в здании был слышен взрыв.

Как сообщил источник Telegram 112, возгорание началось на складе на территории погрануправления.

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Издание "161.ru" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что причиной пожара стала детонация боеприпасов, хранившихся в здании.

Другие СМИ пишут, что пожар случился из-за короткого замыкания, а на втором этаже склада хранятся горюче-смазочные и лако-красочные материалы. Пропагандистская помойка SHOT утверждает со ссылкой на источники, что пожарникам уже даже передали бронезащиту.

"Здание кирпичное, полностью в огне. Рядом с боеприпасами горит топливо в баках", - добавил источник "161.ru" в силовых структурах.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Пламя полностью охватило складское двухэтажное помещение, площадью 880 квадратных метров.

Сотрудников погрануправления из соседних зданий эвакуировали, МЧС РФ наращивет группировку пожарных.

В здании погранслужбы ФСБ пострадал 36-летний мужчина. Врачи диагностировали у него сильные ожоги, перелом и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Взрывы в России – актуальное

В последнее время в России участились пожары при загадочных обстоятельствах, которые российские власти обычно объясняют "головотяпством" рабочих.

В январе этого года крупный пожар охватил нефтебазу в российском Ангарске.

Пожар после взрывов случился и на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе (Краснодарский край РФ).

А вот масштабный пожар в Москве 10 января пришлось тушить с помощью авиации.

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