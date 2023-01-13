Риторика российских дипломатов указывает на подготовку РФ информационной почвы к применению по ВСУ отравляющих веществ.

Посольство России в Великобритании распространило шуточное видео бойцов в Соледаре, на котором, как утверждают пропагандисты, ВСУ показали газовые баллоны с отравляющими веществами.

На видео, опубликованному в Twitter российского посольства, видна коробка с надписью воюющего в Соледаре подразделения ВСУ. На фоне мужской голос на украинском просит сделать музыку погромче.

Другие молодые люди оснащают дроны боеприпасами. Это видео действительно было сделано украинскими бойцами. Но, судя по сопровождавшей его подписи, пост носил скорее шутливый характер насчет судьбы врага на поле боя.

Видео дня

Кремлевские дипломаты считают, что "баллоны", попавшие на камеру, являются якобы свидетельством того, что ВСУ готовятся применить по российским войскам запрещенное Женевской конвенцией химического вещества фосген.

Риторика российских дипломатов указывает на подготовку информационной почвы к применению по ВСУ отравляющих веществ.

К слову, уже неоднократно появлялась информация о применении Россией запрещенного химического оружия.

Бои за Соледар – актуальное

Российские войска начали активный штурм более недели назад – после того, как не смогли добиться успехов в наступлении на Бахмут.

Среди прочего, оккупанты хотят окружить украинские силы в городе, отрезать группировку ВСУ от путей снабжения, но западные эксперты сомневаются, что врагу это удастся.

По словам министра обороны Алексея Резникова, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери.

Появились многочисленные фото и видеоподтверждения того, что Пригожин буквально забрасывает позиции ВСУ "мясом". Еще недавно в сети гулял кадр усеянного трупами российских солдат поля где-то на Бахмутском направлении.

В настоящее время за город продолжаются бои, подтвердил украинский военный из Соледара.

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