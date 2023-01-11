Город штурмуют малые штурмовые отряды, в которые входит от четырех до 15 бойцов.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, перекочевала во Соледар.

"Ситуация следующая: враг уменьшил давление на Бахмут и откуда было переброшено значительное количество подразделений российского ЧВК "Вагнер", а также российских ДШВ — десантно штурмовых войск или как они их называют ВДВ. То есть вся элита российской армии сегодня перекочевала из Бахмута на Соледар. И поэтому давление на Бахмут существенно уменьшилось, на Соледар - соответственно возросло", - заявил Березовец в эфире радио NV.

По его словам, штурм Соледара продолжается уже 10 дней. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.

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"Враг сделал выводы для себя после многомесячной неудачной попытки зайти в город Бахмут. Они решили изменить тактику. Во-первых, вместо захода в город Соледар, они основные усилия концентрируют на его окружении с юга и севера для того, чтобы отрезать ключевую трассу, которая соединяет Соледар и Славянск", - рассказал офицер ВСУ.

Березовец отметил, что Соледар штурмуют малые штурмовые отряды, в которые входит от четырех до 15 бойцов. Задействованы элитные части "Вагнера", а также российские десантники. Их прикрывают минометы 82, 120 калибров.

Битва за Соледар: главные новости

Несколько суток подряд российские оккупанты упорно штурмуют украинские позиции в Соледаре вблизи Бахмута. В Минобороны Украины признали, что ситуация там очень тяжелая.

Очевидцы сообщают, что противник устроил настоящий конвейер смерти и бросает своих солдат на смерть в больших количествах, стремясь во что бы то ни стало захватить город. Окрестности города устланы трупами захватчиков. После многих дней непрерывного штурма у противника есть частичный успех, но говорить о полном захвате города пока нельзя. Ситуация меняется быстро, исход битвы пока не ясен.

Сегодня главарь "Вагнера" Пригожин заявил, что его наемники якобы захватили город. Впрочем, в Минобороны страны-оккупанта опровергли это. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что бои за Соледар продолжаются, Донецкое направление держится.

Как сообщает CNN с места событий, ВСУ продолжают вести ожесточенные бои за Соледар, признаков отступления не наблюдается.

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