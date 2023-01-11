Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, перекочевала во Соледар.
"Ситуация следующая: враг уменьшил давление на Бахмут и откуда было переброшено значительное количество подразделений российского ЧВК "Вагнер", а также российских ДШВ — десантно штурмовых войск или как они их называют ВДВ. То есть вся элита российской армии сегодня перекочевала из Бахмута на Соледар. И поэтому давление на Бахмут существенно уменьшилось, на Соледар - соответственно возросло", - заявил Березовец в эфире радио NV.
По его словам, штурм Соледара продолжается уже 10 дней. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.
"Враг сделал выводы для себя после многомесячной неудачной попытки зайти в город Бахмут. Они решили изменить тактику. Во-первых, вместо захода в город Соледар, они основные усилия концентрируют на его окружении с юга и севера для того, чтобы отрезать ключевую трассу, которая соединяет Соледар и Славянск", - рассказал офицер ВСУ.
Березовец отметил, что Соледар штурмуют малые штурмовые отряды, в которые входит от четырех до 15 бойцов. Задействованы элитные части "Вагнера", а также российские десантники. Их прикрывают минометы 82, 120 калибров.
Битва за Соледар: главные новости
Несколько суток подряд российские оккупанты упорно штурмуют украинские позиции в Соледаре вблизи Бахмута. В Минобороны Украины признали, что ситуация там очень тяжелая.
Очевидцы сообщают, что противник устроил настоящий конвейер смерти и бросает своих солдат на смерть в больших количествах, стремясь во что бы то ни стало захватить город. Окрестности города устланы трупами захватчиков. После многих дней непрерывного штурма у противника есть частичный успех, но говорить о полном захвате города пока нельзя. Ситуация меняется быстро, исход битвы пока не ясен.
Сегодня главарь "Вагнера" Пригожин заявил, что его наемники якобы захватили город. Впрочем, в Минобороны страны-оккупанта опровергли это. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что бои за Соледар продолжаются, Донецкое направление держится.
Как сообщает CNN с места событий, ВСУ продолжают вести ожесточенные бои за Соледар, признаков отступления не наблюдается.