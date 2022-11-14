Оккупанты сбрасывают с дронов аэрозольные гранаты "К-51".

Пограничники подтверждают применение российскими оккупантами химического оружия в Донецкой области.

Как сообщает Государственная пограничная служба в Facebook, оккупанты используют запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51".

В частности, несколько таких гранат с дрона российские оккупанты сбросили на украинских защитников в Донецкой области. Одна из гранат не взорвалась.

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"Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники были вынуждены некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты", - отмечается в сообщении.

Однако, как отмечают пограничники, даже в таких условиях бойцы продолжают противостоять коварному врагу.

Химическое оружие России: граната К-51 - характеристики

К-51 разработана в 1970-е годы в СССР. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты: горящее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Противник, попавший в аэрозольное облако, без противогаза не способен оказывать сопротивление и вести огонь, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняет слизь.

Применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности, веществ слезоточивого действия) "как средства ведения войны" запрещено Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом 1925 года.

Известно, что такие гранаты использовали российские террористы во время боев за терминалы Донецкого аэропорта в 2015 году. Тогда было неоднократно замечено применение российскими боевиками слезоточивого отравляющего вещества против украинских защитников.

8 ноября 2022 года Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что российские захватчики могли применить химические гранаты в Донецкой области.

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