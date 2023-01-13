"Вагнеровцам" к вечеру 13 января удалось выйти только на "некую часть города".

Соледар оказался для российских войск неудобным для городских боев. По состоянию на вечер 13 января обе стороны ведут артиллерийские дуэли, ВСУ отвечает контрбатарейными ударами.

Как рассказал в эфире FREEDOM боец ВСУ Петр Волощенко ("Стоун"), воюющий в Соледаре, "вагнеровцам" к вечеру 13 января удалось выйти только на "некую часть города".

"Они захватили некую часть города, они туда заходят, но вся часть города, где они находятся, она находится под постоянным наблюдением нашей воздушной аэроразведки. Мы координируем точные удары по месту скоплению", - сказал "Стоун".

Также он отметил, что Соледар для военных РФ стал настоящей ловушкой.

"Они (русские – УНИАН) попали в ловушку в Соледаре, сами того не подозревая. Город оказался неудобен для городских боев. Они не могут подвести тяжелую технику. Они могут работать дальней артиллерией, так как и мы. Идут артиллерийские дуэли, контрбатарейные удары", - ответил военный ВСУ.

Бои за Соледар – актуальное

Российские войска начали активный штурм более недели назад – после того, как не смогли добиться успехов в наступлении на Бахмут.

Среди прочего, оккупанты хотят окружить украинские силы в городе, отрезать группировку ВСУ от путей снабжения, но западные эксперты сомневаются, что врагу это удастся.

По словам министра обороны Алексея Резникова, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери.

Появились многочисленные фото и видеоподтверждения того, что Пригожин буквально забрасывает позиции ВСУ "мясом". Еще недавно в сети гулял кадр усеянного трупами российских солдат поля где-то на Бахмутском направлении.

В настоящее время за город продолжаются бои, подтвердил украинский военный из Соледара.

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