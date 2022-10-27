Американский миллиардер неоднократно заявлял, что Россия пытается взломать Starlink.

Российский МИД угрожает, что коммерческие спутники США, задействованные в российско-украинской войне, могут стать "законными целями" для РФ.

Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Квазигражданская" инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - заявил он.

Далее в МИД Лаврова продолжили манипуляцию по предоставлению Западом помощи Украине шантажем благополучия в развивающихся странах.

"В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах", - сказал Воронцов.

Терминалы Starlink на войне в Украине

В настоящее время ВСУ используют терминалы спутниковой связи на передовой. В последнее время военные подтверждали регулярные сбои в работе сети. Сам Маск, по данным СМИ, запретил использовать Starlink во время деоккупации Крыма.

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой профинансировать будущую работу терминалов в Украине. Сам миллиардер, объясняя это обращение, отметил, что ему приходится тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров, постоянно пытающихся взломать систему.

Ранее Илон Маск сознавался, что очень боится эскалации конфликта, что может повлечь использование Россией ядерного оружия и начало Третьей мировой войны.

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