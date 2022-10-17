По его словам, это произойдет, когда Россия начнет терять аннексированный Крым.

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск никак не угомонится с заявлениями относительно российско-украинской войны. На этот раз он заявил, что Россия точно применит ядерное оружие, если начнет терять Крым.

Об этом он заявил в Twitter.

"Если Россия встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, они выберут последнее. Мы уже всячески вводили санкции / отсекали Россию, так что им еще терять?", - написал Маск. Видео дня

При этом он считает плохой идеей нанести превентивный ядерный удар по России. "Если мы уничтожим Россию ядерным оружием, они уничтожат нас, и тогда у нас будет Третья мировая война", - отметил он.

Миллиардер заметил, что "Россия абсолютно воспринимает Крым как центральную часть РФ". Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку это их южная военно-морская база.

"С их точки зрения, потеря Крыма – это все равно, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора", - подытожил Маск.

Илон Маск и Украина: скандалы

В октябре Маск спровоцировал скандал, когда высказался о ситуации в Украине и предложил "мирный план", согласно которому Киев должен "подарить" Крым Москве для избежания эскалации и ядерной войны. Впоследствии ему пришлось оправдываться с этими словами, а в СМИ появилась информация, что миллиардер якобы накануне общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Сам Маск это отрицает.

На фоне скандала Маск заявил, что все же хочет завершить сделку и приобрести Twitter.

Он заявил, что военную агрессию РФ якобы остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН, отказ от оккупированного Крыма, обеспечения водоснабжения полуострова и принятия нейтрального статуса для Украины. Кроме этого, инженер заявил, что Крым стал украинским якобы из-за "ошибки Хрущева".

Со временем начались проблемы с проектом Маска - Starlink. 7 октября издание Financial Times, ссылаясь на источники в украинской власти и Вооруженных силах, писало о сбои в работе терминалов Starlink на передовой.

Утверждалось, что терминалы прекращают работать во время активных боев на оккупированных Россией территориях. По словам собеседников издания, это вызвало нешуточную панику среди украинских бойцов. Илон Маск заявил, что информация об этом "засекречена".

Также, по данным западных СМИ, Маск отказал Украине в использовании Starlink в оккупированном Крыму.

В сентябре компания SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink.

В письме также был сделан запрос в Пентагон перенять финансирования по использованию услуг Starlink для украинского правительства и армии, что, по утверждениям SpaceX, будет стоить более 120 миллионов долларов до конца этого года и может стоить еще около 400 млн долларов в следующие 12 месяцев.

14 октября советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет решение для продолжения работы спутниковых интернет-терминалов Starlink.

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