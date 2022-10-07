Проблемы имели место вдоль линии фронта в восточной части Харьковской области, Донецкой и Луганской областях.

Украинские военные, находящиеся на передовой, жалуются на сбои в работе терминалов Starlink.

Об этом пишет Financial Times.

Некоторые из отключений привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели, сказал один высокопоставленный украинский правительственный чиновник, непосредственно знакомый с проблемой.

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Сбои Starlink отмечены в случаях, когда бойцы прорывались на оккупированную территории в Херсонской и Запорожской областях.

Проблемы имели место вдоль линии фронта в восточной части Харьковской области, Донецкой и Луганской областях.

Сбои связи вызвали панические звонки солдат на "красную линию".

Координатор Благотворительного фонда Сергея Притулы Роман Синицын сказал, что проблема может возникнуть из-за того, что SpaceX пыталась предотвратить ее неправомерное использование российскими войсками.

По его словам, отключения связи происходило в районах, только что деоккупированных, когда их освобождение "еще не было обнародовано".

Украинским военным и SpaceX необходимо более тесно координировать свои действия, отметил он.

Два западных чиновника заявили, что им известно об отключениях связи, но отказались от дальнейших комментариев, в том числе относительно их местонахождения.

Starlink для Украины

Сейчас в Украине работает около 18 тысяч станций Starlink. Они помогают украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в сложных условиях.

26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласился предоставить оборудование на следующий день. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

В РФ за этого даже стали угрожать Маску. В частности, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил предпринимателя, что ему "придется отвечать по-взрослому" за передачу Украине станций Starlink. Маск, отвечая на угрозы, иронически написал: "Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать".

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