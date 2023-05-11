"Решение" российских властей пока не принято.

Следственный комитет России готовится объявить в розыск судей Международного уголовного суда, выдавших oрдер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщил 11 мая глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Прокурора суда, председателей и трёх судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск", - цитируют Бастрыкина пропагандистские СМИ.

Ордер на арест Путина - главное

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Международный центр по преследованию преступлений агрессии РФ должен приступить к работе в Гааге летом.

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Уже 27 апреля этого года ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ и ордер на арест Путина. В резолюции впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, европейские страны, которые являются членами МУС, должны арестовать Путина. Вместе с тем Блинкен тогда не ответил, выдадут ли власти США президента России МУС, если он приедет.

В идеале любая из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав, - Украины и США среди них нет, - должна арестовать Путина в случае его попадания на их территорию.

Однако на практике это все еще индивидуальное решение каждой из стран. Например, Германия уже выразила готовность это сделать, тогда как ЮАР не знает, как действовать дальше и собирается консультироваться с российской стороной. Против этого, в частности, выступила Венгрия.

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