Путин должен был приехать в августе, однако после ордера МКС в ЮАР не знают, как действовать дальше.

Министр Южно-Африканской Республики по вопросам международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор заявила, что правительство должно будет обговорить ордер на арест Владимира Путина. Эта страна должна должна арестовать российского президента в случае его попадания в страну, и визит как раз ожидается через несколько месяцев.

Как пишет местное издание SABC News, Пандор отметила, что состоится не только обсуждение в правительстве, но и консультации с российской стороной. Раньше подобных не проводили.

"Мы изучим положения нашего законодательства, проведем, пожалуй, обсуждение в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России для того, чтобы определить, как действовать дальше", - заявила Пандор в комментарии журналистам, опубликованном редактором SABC News Софи Мокоена в Twitter.

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Напомним, вопрос об обязательстве арестовать Путина особенно остро встал для ЮАР. Именно эта страна будет принимать в августе саммит BRICS, на котором российский президент должен был присутствовать. Ранее страна не выразила решительной готовности задержать президента РФ, как обязывает МУС, вместо того в ЮАР заявили о намерении "сотрудничать с различными соответствующими заинтересованными сторонами".

Ордер на арест Путина - что стоит знать

На прошлой неделе Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Обоих считают причастными к депортации детей из Украины в Россию во время полномасштабной войны.

Страны-участники Римского устава отныне обязаны арестовать Путина в случае появления на их территории. Южно-Африканская Республика подписала устав в 1998 году, ратифицировала - в 2000-м, еще через два года он вступил в силу. В 2016 году ЮАР подавала уведомление об отзыве, но затем отменила его.

Кроме ЮАР соответствующие обязательства имеют еще 122 страны. При этом Украина не среди них - наша страна подписала, но не ратифицировала устав.

Эксперты объясняли, что ордер на арест Путина вряд ли приведет к значительным результатам по привлечению Путина к ответственности в ближайшее время. Однако решение является крайне важным, в частности, с той точки зрения, что пока Россия не выдаст Путина Гааге снятие санкций невозможно.

Российские власти сначала заявляли, что РФ не принимает близко к сердцу решение МУС, однако впоследствии Следком страны начал уголовное производство против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и трех судей.

После решения МУС в РФ начали говорить, что вернут похищенных украинских детей.

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