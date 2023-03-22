Госсекретарь не ответил на вопрос о том, выдадут ли власти США президента России МУС, если он приедет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в Сенате, что любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда (МУС), должна арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит эту страну, пишет CNN.

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательства, должен выполнять свои обязательства", - сказал Блинкен в ответ на вопрос сенатора.

Блинкен также не ответил на вопрос о том, выдадут ли власти США президента России МУС, если он приедет в эту страну. Вместо этого он отметил, что США не являются стороной в суде. Страна отозвала свою подпись, так и не ратифицировав устав, в начале 2000-х.

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"Я не думаю, что он планирует приехать сюда в ближайшее время", — сказал Блинкен.

Путин действительно почти не покидал Россию в последние годы, а в США не ездил с 2015 года.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге принял решение выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина, которого вместе с детским омбудсменом России Марией Львовой-Беловой считают причастными к депортации детей из Украины. Главный прокурор МУС Карим Хан объяснял, что выданный в Гааге ордер является пожизненным.

Следовательно, любая из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав – Украины и США среди них нет – должны арестовать Путина в случае его попадания на их территорию. Германия уже выразила готовность это сделать, тогда как ЮАР не знает, как действовать дальше и собираются консультироваться с российской стороной.

Европейский союз поддержал решение суда в Гааге относительно ордера на арест Путина. В то же время заявление об этом опубликовали от имени главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, а не от имени блока. Против этого, в частности, выступила Венгрия.

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