После огласки вокруг сообщения правительства Венгрии о том, что страна будет блокировать решение ЕС по ордеру на арест Путина в Кабмине Орбана сделали отдельное заявление.
В Twitter госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьера Золтан Ковач назвал распространенное в СМИ заявление правительства "фейковой новостью".
"О фейковых новостях о том, что Венгрия "наложила вето" на позицию ЕС относительно ордера МУС на арест Владимира Путина: Венгрия признала решение МУС и не желает его никоим образом комментировать. Однако, если высокий представитель или любое государство-член захочет сделать заявление, Венгрия не будет возражать", - написал Ковач.
Ранее издание Index со ссылкой на сообщение правительства проинформировало, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заблокировал заявление ЕС относительно ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом.
В заявлении отмечается, что глава МИД не накладывал вето на совместное заявление относительно ордера на арест Путина, а "выступил против резолюции, которую главный дипломат ЕС Жозеп Боррель намеревался выдать от имени всех стран-членов ЕС".
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