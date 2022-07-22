Российские пропагандисты уже не впервые заявляют о якобы уничтожении реактивных систем HIMARS.

Российское Минобороны снова отчиталось о якобы уничтожении американских РСЗО HIMARS.

Об этом говорится в Telegram министерства врага.

В отчете также содержится информация о якобы уничтожении заряжающей машины к HIMARS. Как писал УНИАН ранее, такой машины не существует в природе, так как блок снарядов загружается самой установкой.

"Четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина HIMARS производства США уничтожены в Украине с 5 по 20 июля", - утверждает МО РФ.

Оккупанты регулярно делают информационные вбросы об "уничтожении" американских установок, но подтверждений этому нет.

В США накануне заявляли, что России пока не удалось уничтожить ни одной реактивной системы, подаренной Штатами Украине.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

За сутки ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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