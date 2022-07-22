Российские войска продолжают совершать незначительные атаки северо-западнее Славянска.

После пяти месяцев военного вторжения в Украину российские войска не смогли нарастить темпы продвижения после выхода из оперативной паузы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW)

Как говорится в сообщении, оккупанты совершили несколько ограниченных наземных атак. Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, который был во время официально объявленной оперативной паузы.

Российская группировка северо-западнее Славянска фактически осуществила меньше наземных атак вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, чем это было во время официальной оперативной паузы.

Российские войска продолжают совершать незначительные атаки северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Оккупанты продолжают локальные атаки к востоку от Северска, а также к востоку и югу от Бахмута; по состоянию на 21 июля они не достигли значительных территориальных достижений в этих районах.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласовывается с оценкой ISW о том, что российское наступление, по всей вероятности, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате восточного региона Украины.

20 июля 2022 года ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступительные меры на юге страны. На день раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили почти 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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