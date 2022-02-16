Спикер InformNapalm прогнозирует смену власти в РФ в ближайшие 5-10 лет.

Россия в недалеком будущем может потерять часть своей территории, это произойдет в результате кардинальной смены элит в ближайшие 5-10 лет.

Такой прогноз озвучил сайту "Телеграф" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"И башни Кремля - бывшие чекисты и грушники (от ГРУ - Главное разведуправление) опять не против разыграть межэтническую карту. Ту самую, которую разыгрывали, когда приводили Путина к власти", - говорит Макарук.

Он прогнозирует, что в результате в России могут образоваться несколько "горячих точек". В числе таких он назвал Татарстан, Башкортостан и республики Северного Кавказа - все они, говорит эксперт, могут захотеть независимости от России.

Отдельно Макарук выделил Сибирь - регион с огромными ресурсами, который, по его словам, устал "кормить" Москву и передавать туда деньги.

"Но Москва - это не Россия. Не может один регион жить постоянно хорошо за счет других. Рано или поздно ситуация рванёт", - резюмировал он.

Ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что власть в РФ в ближайшее время не сменится, а окружение Путина не планирует его "сбрасывать".

Также сообщалось, что экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош спрогнозировал: Россию в будущем ждет распад, это не далекая перспектива.