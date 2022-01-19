Окружение президента РФ не пойдет на подобный шаг, прогнозирует Каспаров.

Власть в России в ближайшее время не сменится, окружение президента Владимира Путина не планирует его "сбрасывать".

Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире 24 канала.

По его мнению, для совершения "дворцового переворота" России нужны политики, готовые пойти на подобные крайние меры с осознанием угрозы для себя. Сейчас, говорит он, таких нет, а соратникам Путина это не нужно.

"Зачем им сбрасывать Путина? У этого узкого круга все хорошо. Они чувствуют себя "королями горы", - заявил оппозиционер.

Он также предположил, что ближайшему окружению президента РФ уже перешел от него комплекс вседозволенности. "Либеральное" же крыло, считает Каспаров, ни на что не влияет.

"Это своеобразные консильеры при мафии, которые должны гарантировать неприкосновенность финансовых потоков. Однако при этом они не могут никак влиять на принятие глобальных решений", - добавил он.

Отметим, ранее экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Россию в будущем ждет распад это не далекая перспектива.

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