Полгода назад было объявлено, что БПЛА на финальной стадии испытаний.

В государственном концерне "Укроборонпром" заявили об успешном применении беспилотного летательного аппарата украинского производства с дальностью поражения 1000 километров.

Во вторник, 20 июня, пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад в Facebook опубликовала фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушных сил Николаем Олещуком и директором концерна Юрием Гусевым.

"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – говорится в подписи к фотографии.

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Детали по применению нового беспилотника, которым можно было бы дотянуться из Киева до Москвы (расстояние между столицами – около 750 километров), пока не раскрывают.

Напомним, в октябре 2022 года в "Укроборонпроме" сообщали, что завершают разработку ударных БПЛА с дальностью на 1000 километров и весом боевой части 75 кг. В декабре стало известно, что концерн "Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний нового БПЛА.

Производство БПЛА в Украине - что надо знать

В августе прошлого года Украина разработала собственную программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства. В рамках программы должно было быть усилено партнерство с частными разработчиками БПЛА. Цель – быстрое и безопасное производство беспилотников для войска.

В январе стало известно, что МО начинает масштабные закупки беспилотников украинского производства.

В феврале министр обороны Алексей Резников сообщил, что за 8 месяцев полномасштабной войны России против Украины к эксплуатации допустили больше БПЛА, чем за последние 5 лет.

20 июня президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на детали для дронов, что значительно облегчит жизнь украинским производителям БПЛА.

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