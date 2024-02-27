Сооснователь "Мемориала" перевел для французского издания Mediapart статью, которая не пришлась по вкусу режиму России.

Головинский суд Москвы отправил в тюрьму 70-летнего сооснователя международное историко-просветительского, правозащитного общества "Мемориал" Олега Орлова.

Как сообщает "Настоящее время", сегодня, 27 февраля, суд огласил приговор правозащитнику Орлову, которому вменяют "дискредитацию" российской армии. Пожилому мужчине назначено наказание в виде двух с половиной лет исправительной колонии.

Отмечается, что накануне гособвинение запросило для Орлова 2 года и 11 месяцев колонии, защита настаивала на оправдании. Правозащитник в ходе заседания вину не признал, отказался давать показания и допрашивать свидетелей.

"Поводом для уголовного преследования Орлова стал пост в Facebook от 14 ноября 2022 года с переводом его статьи для французского издания Mediapart. "Они хотели фашизма, они его получили". В суд поддержать Орлова в числе прочих пришли представители посольств Чехии, Польши, США, Великобритании, Германии, Португалии, Нидерландов, Франции, Люксембурга, Австрии, Австралии, Латвии, Швеции, Бельгии, Испании и посол ЕС в России", - говорится в сообщении.

По данным "Настоящего времени", ранее Орлову по этому же "делу" назначали наказание в виде штрафа, но Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру, которая добавив в обвинение отягчающий признак по мотиву вражды и ненависти к военнослужащим, направила дело на второе рассмотрение.

Кто такой Олег Орлов

Олег Орлов родился 4 апреля 1953 года в Москве. Биолог, участник правозащитного движения в постсоветской России, председатель совета правозащитного центра "Мемориал", член правления одноименного международного историко-просветительского общества. В 2004-2006 годах был членом Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Лауреат премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова (2009).

Принимал участие в переговорах с террористами во время захвата в Буденновске заложников летом 1995 года, позднее стал добровольным заложником, дабы боевики освободили захваченных людей.

Что нужно знать про "Мемориал"

Международное истирико-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" - неправительственная организация, созданная в 1989 году для исследования политических репрессий в СССР. Представляет собой содружество десятка организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу. Одна из целей общества - содействие развитию гражданского общества, правового сознания граждан и демократического правового государства, чтобы не допустить возврата к тоталитаризму.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд ликвидировал российские юридические лица "Международного Мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал". Представители организаций заявили, что продолжат работу без юрлиц.

Общество неоднократно удостаивалось наград, в числе которых - Нобелевская премия мира (2022 год).

О чем говорилось в статье-переводе Орлова

Напомним, 70-летнего Орлова судили в России за статью, в которой РФ представлена как "фашистское" государство, стремящееся отомстить за предполагаемые унижения, нанесенные распадом Советского Союза в 1991 году. В интервью западным журналистам правозащитник заявлял, что Россия разлагается в мощной смеси абсурда и репрессий, сравнимой с эпохой Леонида Брежнева в Советском Союзе.

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