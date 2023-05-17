Отмечается, что подсудимый свою вину не признал.

В Бишкеке суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана, который воевал в Украине на стороне России. Его обвинили в наемничестве – участии "в вооруженном конфликте других государств".

Как пишет "Медиазона. Центральная Азия", в решении суда отмечатеся, что в июне 2022 года 30-летний обвиняемый вступил в ряды вооруженных группировок так называемой "ЛНР", чтобы получить гражданство РФ. В июле прошлого осужденный прибыл в город Брянка и был зачислен на службу в должности заместителя командира боевой машины с окладом в размере 180 000 рублей.

"Согласно документу, кыргызстанец перевозил минометные установки и боеприпасы к передовой линии фронта в городе Соледар. Однако в сентябре его передислоцировали в город Попасная, где помимо минометного обеспечения, он занимался материальным обеспечением военных группировок "ЛНР", в том числе, доставкой продуктов питания и одежды. Кыргызстанец был уволен с военной службы на основании рапорта в ноябре 2022 года. После чего он вернулся в Москву, откуда выехал на родину в Бишкек", – сообщает издание.

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Отмечается, что подсудимый вину не признал. В своем заявлении он подчеркнул, что якобы был "только на территории "ЛНР", а в боевых действиях участия не принимал. По его словам, он сам написал рапорт об увольнении, чтобы вернуться в свою страну ухаживать за больным отцом.

Война в Украине: приговоры пособникам РФ

В Одессе суд вынес приговор коллаборанту-надзирателю, который в Херсонской колонии выполнял приказы оккупантов по охране репрессированных участников движения сопротивления. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Ранее суд признал виновным российского военного в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Он расстрелял автомобиль с семьей в селе Крупичполе Прилуцкого района Черниговской области.

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