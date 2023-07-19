Бывший вице-маршал авиации Королевских военно-воздушных сил назвал вероятную причину гибели российского пилота.

Су-25, который упал в Ейский Лиман Краснодарского края 17 июля, вполне мог выполнять маневры на одном двигателе, отметил в эфире Sky News бывший вице-маршал авиации Шон Белл.

Он добавил, что катапультирование над водой - это лучший вариант в таком случае. Но, как отмечали российские СМИ, при этом летчик погиб от полученных травм.

"Для меня это просто еще один пример вмешательства российских СМИ в историю - на самом деле это создает больше вопросов, чем дает ответов, и не помогает делу России",- сказал Белл.

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Эксперт добавил, что "наиболее вероятной" причиной смерти пилота был его "древний самолет 1970-х годов", в котором были старые катапультные кресла, которые "по какой-то причине не спасли пилота".

Падение Су-25 - что стоит знать

В России в понедельник, 17 июля разбился штурмовик Су-25. По официальным сведениям, возможная причина крушения - отказ двигателя во при выполнении учебно-тренировочного полета.

Позже объявили, что пилота не смогли реанимировать по пути в больницу, и он "минусовался". Летчик якобы сломал ноги во время приводнения, а потом его накрыло куполом парашюта, из-за чего он наглотался воды.

Это не первый случай крушения военных самолетов РФ в самой России. К примеру, в том же Ейске еще в октябре 2022 года Су-34 "приземлился" на жилые дома. Сам пилот катапультировался, не пытаясь предотвратить падение истребителя на людей.

В июне того же года военно-транспортный самолет Ил-76 рухнул в Рязани. На борту тогда находились 10 человек, 5 из них получили травмы.

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