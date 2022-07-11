Ранее сообщалось, что РФ срочно ищет 20 тысяч контрактников.

Появилось видео, подтверждающее звучавшие ранее сообщения о том, что в российских тюрьмах набирают заключенных для отправки на войну против Украины.

Ролик опубликовал журналист Назар Приходько на своей странице в Facebook.

На записи – одна из тюрем в РФ.

"Как известно, поставлена задача мобилизовать 10 тысяч зэков в обмен на амнистию для них. Предпочтение отдается "тяжелым" преступникам. Ну, вот вам и штрафбаты. Ничего нового в РФ не было и не будет", – отметил журналист.

Напомним, в британской разведке заявили, что в России придумали, как провести мобилизацию без формального ее объявления.

Сообщалось, что Россия срочно ищет 20 тысяч контрактников для участия в войне против Украины.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысячи вакансий для военнослужащих по контракту.

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