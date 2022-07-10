7 воевавших в Украине подразделений разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину российские власти, не объявляя мобилизацию, продолжают массово набирать контрактников.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысяч вакансий для военнослужащих по контракту", - говорится в сообщении.

"Эти вакансии указывают на потери российской армии и общую проблему с набором военнослужащих", - говорится в сообщении.

7 воевавших в Украине подразделений разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Некоторые из таких подразделений – 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч №32515), причастные к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча, - сообщает Центр.

По подсчетам ЦПИ, больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, на втором месте по числу погибших.

Война в Украине и мобилизация:

6 июня 2022 года появилась информация о том, что Путин готовит новую мобилизацию в России.

7 июля 2022 года появилась информация о том, что оккупанты приглашают жителей Лисичанска и Северодонецка на работу, а затем вручают им повестки.

В тот же день, 7 июля, появилась информация о том, что в РФ придумали, как провести мобилизацию без формального объявления.

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