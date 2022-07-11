Накануне в сеть просочилась видеозапись передвижения военной техники в Луганской области.

Один из тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые заметили в Луганской области, вероятно, перегнали из Беларуси.

Об этом пишет Telegram-канал "Беларуські Гаюн".

"Вчера утром рядом с автостанцией Лутугино (Луганская область, Украина) было замечено передвижение военной техники, вся она была с характерной отметкой "V" на кузове. В колонне на видео можно увидеть шесть единиц тактических ракетных комплексов "‎Точка-У". Первая "‎Точка-У" в кадре, с бортовым номером 03 и камуфляжным рисунком визуально совпадает с одной из трех аналогичных машин ТРК "‎Точка-У", которые 18 марта были доставлены самолетом Ан-124 "Руслан" ВКС РФ в Мачулищи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что позже колонна из Мачулищ переместилась в сторону границы с Украиной и, вероятнее всего, расположилась в Брагинском районе, где неоднократно замечали эти ТРК: "По всей видимости, там же на технику и нанесли знак "‎V" для идентификации".

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе получили на вооружение ТРК "Точка-У".

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