Ремонт другого корабля этой же серии оказался непомерно дорогим.

Флагман Северного флота РФ тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" могут списать из-за того, что его модернизация потребует неоправданно высоких затрат. Об этом изданию ТАСС сообщил источник в военно-морской сфере.

"В настоящее время вопрос о выведении "Петра Великого" из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно", – сказал он.

После списания крейсера его имя ("Петр Великий") планируют присвоить новому стратегическому атомному подводному ракетоносцу проекта 955А "Борей-А". Его планируют заложить только в следующем году.

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В то же время издание РИА "Новости" тоже со ссылкой на анонимный источник опровергает планы списания флагмана.

Ситуация с российским флотом

После поражения в первой фазе войны российский флот в Черном море попал в своеобразную ловушку. По словам Натальи Гуменюк, из-за угрозы от украинских ракет россияне не могут свободно использовать свои корабли в западной части Черного моря, а в Азовском море их флот ограничен мелководностью этой акватории.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что сложности с флотом россияне испытывают не только на юге, но и на севере. По его словам, Россия уже несколько лет не может отремонтировать стационарный комплекс противолодочной разведки в зоне ответственности Северного флота. По сути, это брешь в морской обороне РФ.

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