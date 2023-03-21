РФ может вывести свои корабли только в Азовское море, отметила руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг".

В некотором роде Черноморский флот РФ оказался в ловушке.

Россия может вывести корабли в Азовское море, но они не могут пройти через Босфор, рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк "Укринформу".

Собеседница отметила, что в Азовском море глубина не везде позволит проплывать тем кораблям, которые враг сосредоточил в Черном море.

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"...Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и принятые санкции... они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают его таковым в 100 морских миль от контролируемого Украиной берега", - поделилась Гуменюк.

Ситуация в Черном море во время войны с РФ - что надо знать

Россия стянула корабли в море, в частности, ракетоносители и не раз била с флота по украинским населенным пунктам крылатыми ракетами "Калибр". В апреле прошлого года защитники Украины уничтожили флагман Черноморского флота РФ - крейсер"Москва".

В конце 2022 года военный эксперт Олег Жданов говорил, что Украина уже одержала победу над вражеским флотом и вынудили его максимально прижаться к российскому берегу.

Стоит отметить, что по состоянию на 16:00 вторника, 21 марта, в Черном море корабельная группировка противника состояла из 12 кораблей.

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