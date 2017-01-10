Россия усилит Северный флот новым дивизионом зенитных ракетных систем С-400

Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота РФ капитан первого ранга Вадим Серга, передает РИА Новости.

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"В 2017 году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота заступит на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации с арктических направлений с использованием новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", — сказал он.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.