С 2018 по 2022 годы количество аварий на теплосетях в РФ возросло в некоторых регионах в разы.

В России замены требуют около 30 процентов тепловых и паровых сетей. Самая сложная ситуация наблюдается во временно оккупированном Севастополе, где показатель износ достиг 92 процента, сообщают росСМИ со ссылкой на Росстат.

Как пишут российские издания, речь идет о данных 2022 года. Информации за 2023 год пока нет.

В Северной Осетии, Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Томской и Свердловской областях - замены требуют более 50% тепло - и паровых сетей. В Подмосковье, жители которого в 30-градусные морозы оказались без тепла, износ теплосетей чуть меньше среднероссийского уровня - 29%.

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В 2022 году больше всего аварий на теплосетях и источниках теплоснабжения произошло в Нижегородской области (538). За ней следуют Московская (384), Кировская (372), Свердловская (355) и Иркутская (224) области.

При этом с 2018 по 2022 годы количество аварий возросло в некоторых регионах в разы.

По этому показателю лидируют Нижегородская (+372), Кировская (+332) и Свердловская (+133) области, Кабардино-Балкария (+98), а также Республика Карелия (+86). Замыкают десятку этого антитопа Подмосковье, где в 2022 году было больше на 85 аварий, чем в 2018-м, а также Пермский край (+84), Новосибирская область (+58), Республика Саха (+46) и Республика Дагестан (+31).

Впрочем, проблема с теплосетями не коснулась самого ценного города для российских властей - Москвы, где износ тепловых и паровых сетей составляет всего 1%.

Россию накрыл коммунальный "армагеддон"

В 2023 году в результате критического износа и ряда аварий система проблемы у жилищно-коммунального хозяйства России коснулись половину регионов страны.

10 января стало известно, что в Подмосковье произошел коммунальный коллапс: тепло и горячую воду отключили в городе Дмитров, а в городе Электростали местные жители даже разводили костры, чтобы согреться.

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